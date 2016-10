Disney XD 07:05 bis 07:25 Trickserie Coop gegen Kat Folge: 34 Keine Zukunft ohne Kat (1+2) CDN 2010 Stereo 16:9 Merken Mit Hilfe einer von Kat erfundenen Zeitmaschine springt Coop wild in der Zeit herum, um zunächst ein katastrophales Fußballspiel nachträglich zu seinen Gunsten zu ändern. (2) Coop gelingt es, vor den Alien-Kats zu fliehen, die die Menschheit mit Hilfe Ihrer Strafhalsbänder unterdrücken. Er landet in der Tauschbörse, wo sich Dad, die alte Lady Munson, Denis und Phoebe unter der Führung von Millie verstecken. Gemeinsam greifen sie Kats Hauptquartier an, um an die Zeitmaschine zu gelangen. Mit Hilfe einer von Kat erfundenen Zeitmaschine springt Coop wild in der Zeit herum, um zunächst ein katastrophales Fußballspiel nachträglich zu seinen Gunsten zu ändern. Dann legt er mit Hilfe eines zweiten Coops der Vergangenheit Kat rein, der ihn zusammen mit einem zweiten Kat aus der Zukunft angegriffen hat. Die Warnung von Dennis ignorierend, treibt Coop es schließlich zu weit: Er springt in die Vergangenheit und verhindert, dass Milli Kat findet. Zurück in der Gegenwart findet er Schlimmes vor: Kat und die Alien¬- Katzen haben die Erde erobert und unterdrücken die Menschheit! (2) Coop gelingt es, vor den Alien-Kats zu fliehen, die die Menschheit mit Hilfe Ihrer Strafhalsbänder unterdrücken. Er landet in der Tauschbörse, wo sich Dad, die alte Lady Munson, Denis und Phoebe unter der Führung von Millie verstecken. Gemeinsam greifen sie Kats Hauptquartier an, um an die Zeitmaschine zu gelangen. Nur mit Hilfe des Coops der neuen Gegenwart gelingt es Coop, Kat zu entkommen und mit einer letzten Zeitreise die altbekannte Gegenwart wiederherzustellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kid vs. Kat Regie: Rob Boutilier Drehbuch: Shelley Hoffman, Robert Pincombe, Vito Viscomi Musik: Hal Beckett Altersempfehlung: ab 6

