Syfy 20:15 bis 20:40 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Freiheit für Ryloth USA 2009 Stereo 16:9 Der militärisch stark geschwächte Mace Windu versucht, mit Hilfe des Twi'lek-Freiheitskämpfers Cham Syndulla, die Zerstörung der Hauptstadt durch die Droiden zu verhindern und die Kontrolle zurückzugewinnen. Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Dave Filoni Drehbuch: Scott Murphy Altersempfehlung: ab 12