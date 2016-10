Syfy 16:45 bis 18:10 SciFi-Film Lavalantula USA 2015 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Einem Erdbeben in der Region Los Angeles folgen heftige vulkanische Eruptionen, durch die riesige Monsterspinnen an die Erdoberfläche befördert werden. Diese Bestien können glühende Lava spucken und attackieren schon bald die Bewohner der Millionenmetropole. Um seine Frau Olivia (Nia Peeples) und seinen Sohn Wyatt (Noah Hunt) vor den tödlichen Taranteln zu beschützen, nimmt der zuletzt ziemlich heruntergekommene Actionfilm-Held Colton West (Steve Guttenberg) den Kampf mit den Achtbeinern auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Guttenberg (Colton West) Nia Peeples (Olivia West) Leslie Easterbrook (Doris) Michael Winslow (Marty) Patrick Renna (Chris) Danny Woodburn (Arni) Marion Ramsey (Teddie) Originaltitel: Lavalantula Regie: Mike Mendez Drehbuch: Neil Elman, Ashley O'Neil Kamera: Richard J. Vialet Musik: Chris Ridenhour Altersempfehlung: ab 16