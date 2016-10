Syfy 12:30 bis 13:20 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Die Höhle des Löwen (2) USA 1999 Stereo 16:9 Merken Das SG-1-Team befindet sich in der Gewalt von Hathor. General Hammond schickt Colonel Makepeace und sechs Stargate-Einheiten los, um die Truppe zu befreien. Tatsächlich gelingt es dem Rettungskommando, Carter und Daniel vor dem Tod zu bewahren. Allerdings setzt Hathors Armee ein Energieschild vor das Stargate, so dass Makepeace und seine Leute nicht mehr zurück können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) Amanda Tapping (Captain Samantha Carter) Christopher Judge (Teal'c) Don S. Davis (Major General George Hammond) Tony Amendola (Master Bra'tac) Suanne Braun (Hathor) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Martin Wood Drehbuch: Brad Wright Kamera: Jim Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 16