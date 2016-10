Syfy 10:50 bis 11:40 SciFi-Serie Stargate: SG-1 1969 USA 1999 Stereo 16:9 Merken Sonneneruptionen bringen das SG-1-Team vom Kurs ab und verschlagen die Einheit in eine geheime Militärzentrale im Jahr 1969. Dort werden sie festgenommen und von dem jungen Hammond unter die Lupe genommen. Da dieser der spätere General Hammond ist, hat Samantha Carter einen Brief von ihm in der Tasche, auf dem notiert ist, wann sie die Chance haben, das Jahr 1969 wieder zu verlassen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) Amanda Tapping (Captain Samantha Carter) Christopher Judge (Teal'c) Don S. Davis (Major General George Hammond) Alex Zahara (Michael) Aaron Pearl (Lieutenant George Hammond) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Charles Correll Drehbuch: Brad Wright Kamera: Peter F. Woeste, James Alfred Menard Musik: David Arnold Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:11

Seit 195 Min. Markus Lanz

Talkshow

3sat 10:15 bis 11:30

Seit 57 Min. Notruf Hafenkante

Krimiserie

ZDF 10:30 bis 11:15

Seit 42 Min. Castle

Krimiserie

kabel eins 10:35 bis 11:25

Seit 37 Min.