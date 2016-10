Syfy 05:55 bis 07:25 Katastrophenfilm Jet Stream - Tödlicher Sog CDN, USA, BUL 2013 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Steve "Sunny" Simpson (David Chokachi) ist nur ein kleiner Wetteransager bei einem Lokalsender in Seattle. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass zunächst niemand von seinen Beobachtungen Notiz nimmt. Sunny hat festgestellt, dass die Jetstreams, jene wetterbestimmenden Starkwindbänder, nicht mehr ausschließlich zwischen Troposphäre und Stratosphäre vorkommen, sondern auch in tieferen Luftschichten. Obwohl diese Entwicklung das Leben auf der Erde gefährdet, interessieren sich nur eine engagierte junge Wissenschaftlerin und ein Offizier für Sunnys Theorie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Chokachi (Steve "Sunny" Simpson) Ruth Kearney (Angel) Steven Hartley (Jack) Don Michael Paul (Major Shaw) Preston James Hillier (Daniel) Atanas Srebrev (Agent Bo) Hristo Stefanov (Pilot) Originaltitel: Jet Stream Regie: Jeffery Lando Drehbuch: Jeffery Lando Kamera: Alexander Krumov Musik: Christopher Nickel

