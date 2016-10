13th Street 00:30 bis 01:20 Krimiserie Law & Order Der Kreuzzug USA 2002 Stereo 16:9 Merken Ein Doppelmord führt Briscoe (Jerry Orbach) und Green (Jesse L. Martin) zu Greg Landen (Will Horneff). Der junge Mann ist zum Islam konvertiert und gilt als Hauptverdächtiger. Als radikaler Muslim waren ihm die Vorträge der Mordopfer, die speziell auf die Rolle der Frau in Ländern des Mittleren Ostens hinwiesen, schon lange ein Dorn im Auge. Staatsanwalt McCoy (Sam Waterston) erhebt Anklage gegen Landen, doch dieser beteuert seine Unschuld? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Det. Lennie Briscoe) Jesse L. Martin (Det. Ed Green) Sam Waterston (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Jack McCoy) Donna Hanover (Richterin Deborah Bourke) Abigail Lopez (Eva Sanchez) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Elisabeth Röhm (A.D.A. Serena Southerlyn) Originaltitel: Law & Order Regie: Constantine Makris Drehbuch: Aaron Zelman, Marc Guggenheim Kamera: John Beymer Musik: Mike Post