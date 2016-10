13th Street 23:40 bis 00:30 Krimiserie Law & Order Der Patriot USA 2002 Stereo 16:9 Merken Joseph Haden wird nach der Explosion eines Hauses geborgen. Allerdings war er schon vor der Explosion tot: Genickbruch, wie die Obduktion zeigt. Allem Anschein nach handelte es sich sogar um eine gezielte Hinrichtung. Der Verdacht, die Tat könnte einen terroristischen Hintergrund haben, verstärkt sich, nachdem die Ermittler herausfinden, dass Haden in New York eine falsche Identität benutzte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Det. Lennie Briscoe) Jesse L. Martin (Det. Ed Green) Sam Waterston (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Jack McCoy) Dianne Wiest (Staatsanwältin Nora Lewin) Terry Serpico (Frank Miller) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Elisabeth Röhm (A.D.A. Serena Southerlyn) Originaltitel: Law & Order Regie: David Platt Drehbuch: William N. Fordes, Sean Jablonski Kamera: John Beymer Musik: Mike Post