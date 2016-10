13th Street 21:50 bis 23:40 Thriller The Flock - Dunkle Triebe USA 2007 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Agent Erroll Babbage (Richard Gere) spürt seit fast 20 Jahren Sexualtäter für eine US-Sicherheitsbehörde auf - mit unkonventionellen Methoden. Seine Besessenheit wird ihm allerdings zum Verhängnis, als er von seinem Vorgesetzten zwangspensioniert wird. Nun soll er seine Nachfolgerin Allison Lowry (Claire Danes) einlernen und bekommt es mit einem heiklen letzten Fall zu tun: Das junge Mädchen Harriet Wells (Kristina Sisco) ist verschwunden. Nun will er nicht nur das Verbrechen aufklären, sondern auch Allison mit seinen rigorosen Ermittlungsmethoden vertraut machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Gere (Errol Babbage) Claire Danes (Allison Lowry) KaDee Strickland (Viola Frye) Ray Wise (Bobby Stiles) Russell Sams (Edmund Grooms) Avril Lavigne (Beatrice Bell) Kristina Sisco (Harriet Wells) Originaltitel: The Flock Regie: Andrew Lau Drehbuch: Hans Bauer, Craig Mitchell Kamera: Enrique Chediak Musik: Guy Farley Altersempfehlung: ab 18