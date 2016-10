13th Street 18:35 bis 19:25 Krimiserie Navy CIS Alte Flieger USA 2013 Stereo 16:9 Merken In einem Laden wurde ein Marinesergeant erschossen, als er angeblich einen Raub verhindern wollte. Obwohl DiNozzo (Michael Weatherly) und McGee (Sean Murray) sich nicht einigen können, wer während Gibbs' (Mark Harmon) Abwesenheit den Fall leitet, finden sie heraus, dass am Tathergang etwas nicht stimmen kann. Gibbs selbst ist derweil mit seinem Vater Jackson (Ralph Waite) unterwegs, um dessen alten Kriegskameraden Walter Beck (Tom Fitzpatrick) aufzuspüren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Ralph Waite (Jackson Gibbs) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Gina Lucita Monreal Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk