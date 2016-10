13th Street 17:00 bis 17:50 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Weiches Ziel USA 2005 Stereo 16:9 Merken Ein Team der Homeland Security absolviert eine Übung, als auf einen U-Bahnhof ein Anschlag verübt wird. Giftgas dringt aus und gefährdet alle Beteiligten, doch der Übungsleiter, Peter Houseman (John Heard), will die Übung nicht abrechen. Charlie versucht so schnell wie möglich zu berechen, wo das Gas austritt und wie schnell es sich verbreiten wird. Dabei macht er eine furchtbare Entdeckung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Alimi Ballard (David Sinclair) Peter MacNicol (Larry Fleinhardt) Navi Rawat (Amita Ramanujan) Diane Farr (Megan Reeves) Originaltitel: Numb3rs Regie: Andy Wolk Drehbuch: Don McGill Kamera: Ron Garcia Musik: Charlie Clouser