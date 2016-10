13th Street 12:55 bis 13:45 Krimiserie Navy CIS: New Orleans Das gestiefelte Bein USA 2014 Stereo 16:9 Merken Im Hafen von New Orleans wird in einer Kiste mit Garnelen ein Bein mit einem Navy-Stiefel am Fuß gefunden. Bald wird auch der Rest des Körpers angespült. Special Agent Pride (Scott Bakula) und seine Mitarbeiter LaSalle (Lucas Black), Brody (Meredith McLellan) und Dr. Wade (CCH Pounder) finden schnell heraus, dass es sich bei dem Toten um Petty Officer Calvin Parks handelt. Eine Tätowierung deutet zwar darauf hin, dass Parks in illegale Geschäfte verwickelt war und sein Tod mit den Streitigkeiten zweier rivalisierender Gangs zu tun hat, doch Pride zweifelt an dieser Version. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) Lucas Black (Christopher LaSalle) Zoe McLellan (Meredith Brody) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) CCH Pounder (Dr. Loretta Wade) David McCallum (Dr. Donald Mallard) James McDaniel (Papa Parks) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: Michael Zinberg Drehbuch: Gary Glasberg, Jeffrey Lieber Kamera: Gordon C. Lonsdale Musik: Brian Kirk