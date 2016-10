Disney Cinemagic 04:55 bis 06:30 Komödie Cheetah Girls: Auf nach Spanien! USA 2006 Stereo Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich haben die Cheetah Girls vor, in den Sommerferien in New York fleißig an ihren Songs zu übern, doch dann kommt alles anders. Chanel muss mit ihrer Mutter nach Spanien reisen, um die Familie ihres zukünftigen Stiefvaters kennen zu lernen. Galeria, Aquanette und Dorinda beschließen, mit zu kommen und die Gelegenheit zu nutzen, an einem großen Musikwettbewerb teil zunehmen. Die süßen Verlockungen Spaniens jedoch bringen die Cheetah Girls beinahe auseinander... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Raven Symone (Galleria) Adrienne Bailon (Chanel) Sabrina Bryan (Dorinda) Kiely Williams (Aqua) Belinda Peregrin (Marisol) Lori Alter (Juanita) Abel Folk (Luc) Originaltitel: The Cheetah Girls 2 Regie: Kenny Ortega Drehbuch: Bethesda Brown, Alison Taylor Kamera: Daniel Aranyó Musik: David Lawrence