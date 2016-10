TF1 23:30 bis 01:20 Sonstiges Action ou vérité Stereo 16:9 HDTV Merken Les invités du talk-show d'Alessandra Sublet se prêtent avec bonne humeur à une déclinaison du jeu "Action ou vérité". Ils ont ainsi le choix entre dire toute la vérité, ou accepter d'accomplir des actions inédites (et farfelues ?). Le but de l'émission - Que les téléspectateurs apprennent à mieux connaître les célébrités qui ont accepté cette invitation à se mettre à nu. Chanteurs, acteurs, romanciers, philosophes, hommes ou femmes politiques, les invités oseront-ils tout dire - Ou se défileront-ils en choisissant l'action à la simple vérité - In Google-Kalender eintragen Moderation: Alessandra Sublet