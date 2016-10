TF1 20:55 bis 23:30 Sonstiges Koh-Lanta Episode 7 F Stereo 16:9 HDTV Merken Sur Koh Rong, l'heure de la réunification a enfin sonné et la compétition individuelle est lancée. Mais si les Rouges et les Jaunes fusionnent en une tribu unique, on n'efface pas aisément trois semaines de cohabitation, de soutien mutuel et de bataille acharnée contre le groupe rival. Malgré la réunification, la rivalité entre anciens rouges et anciens jaunes persiste. Néanmoins, de nouvelles alliances pourraient voir le jour et renverser ainsi la vapeur. Entre tractations et réflexions, jeux d'alliance et manipulations, les surprises risquent d'être nombreuses sur le camp réunifié. A commencer par une double élimination, puisque deux candidats devront s'en aller ce soir. Est également au programme de cet épisode la négociation des Ambassadeurs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Denis Brogniart