TF1 00:15 bis 01:05 Krimiserie New York, section criminelle Coeurs solitaires USA 2007 Stereo 16:9 HDTV La police retrouve le cadavre d'une femme dans un petit motel des environs de New York. Le capitaine Danny Ross décide d'envoyer Mike Logan et Nola Falacci sur place afin d'ouvrir une enquête. Les deux inspecteurs constatent que la scène de crime ne permet guère de comprendre ce qui s'est passé. Très seule dans la vie, la victime avait cependant parmi ses connaissances un écrivain. Rapidement, les premiers indices amènent Logan et Falacci à vouloir interroger cet auteur. Or, cette personne semble elle-même très solitaire. Difficile pour les deux policiers d'obtenir des informations... Schauspieler: Chris Noth (Detective Mike Logan) Alicia Witt (Detective Nola Falacci) Leslie Hendrix (Elizabeth Rodgers) Eric Bogosian (Captain Danny Ross) Jennifer Missoni (Anya Pugach) Lola Glaudini (Leanne Baker) Josh Pais (Noah Brezner) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Constantine Makris Drehbuch: Jacquelyn Reingold Kamera: Michael Green Musik: Mike Post