TF1 23:30 bis 00:15 Sonstiges New York, section criminelle La folie des grandeurs USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Un obstétricien a été assassiné dans son cabinet. La mise en scène macabre incite Logan et Falacci à suivre la piste d'extrémistes anti-avortement. Mais lorsqu'ils découvrent la présence de trois ADN différents sur les lieux du crime, ils réalisent que l'affaire va s'avérer beaucoup plus difficile à résoudre. Le frère de la victime, un homme au comportement aussi hautain que suspect, semble avoir beaucoup de petits secrets à protéger... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Robert Goren) Chris Noth (Mike Logan) Alicia Witt (Nola Falacci) Michael O'Keefe (le docteur Eli Rush) Eric Bogosian (le capitaine Danny Ross) Leslie Hendrix (le docteur Elizabeth Rodgers) Devon Gummersall (Tom Pittino) Originaltitel: Law & Order : Criminal Intent Regie: Jean de Segonzac Drehbuch: Warren Leight, Dick Wolf, Rene Balcer, Peter Blauner Musik: Mike Post

