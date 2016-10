TF1 21:00 bis 23:30 Sonstiges La primaire : le débat Stereo Live 16:9 HDTV Merken Gilles Bouleau, associé à Elizabeth Martichoux (RTL) et Alexis Brézet ("Le Figaro"), propose un débat avec les sept candidats pour la primaire ouverte de la droite et du centre (primaire présidentielle des Républicains), prévue pour le 20 novembre. Au cours de ce rendez-vous politique, diffusé en direct, les sept candidats (Bruno Le Maire, Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, Nicolas Sarkozy, Jean-François Copé, Jean-Frédéric Poisson et François Fillon ), réunis sur le plateau, répondent aux questions des trois journalistes. Chacun d'entre eux disposera d'une minute pour répondre aux questions de Gilles Bouleau, Alexis Brézet et Elizabeth Martichoux, qui porteront sur les thématiques qui questionnent et inquiètent les Français. In Google-Kalender eintragen Moderation: Gilles Bouleau Gäste: Gäste: Elizabeth Martichoux, Alexis Brézet, Bruno Le Maire, Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, Nicolas Sarkozy, Jean-François Copé, Jean-Frédéric Poisson, François Fillon