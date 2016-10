TF1 10:20 bis 11:05 Arztserie Grey's Anatomy Une affaire d'homme USA 2006 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Derek et Burke partent camper : ils se retrouvent soudain avec des invités qui n'étaient pas prévus au programme et doivent faire contre mauvaise fortune bon coeur. Meredith assiste le docteur Sloan lors d'une intervention délicate : la réassignation d'un patient transsexuel. Addison et Callie s'occupent ensemble d'une jeune femme enceinte, qui est tombée dans sa douche : elle s'est fait très mal et son bébé risque de mourir. Pourtant, elle refuse catégoriquement tout traitement. Bailey ne veut pas laisser Cristina l'assister en chirurgie et lui confie une tâche beaucoup plus facile. Izzie doit passer la journée avec un confrère pour parler de Denny... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Katherine Heigl (Dr. Isobel "Izzie" Stevens) Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Daniel Minahan Drehbuch: Shonda Rhimes, Mark Wilding Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12