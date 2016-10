TF1 00:20 bis 01:05 Sonstiges Les experts Des débuts explosifs CDN, USA 2009 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Le docteur Langston effectue son premier jour au sein de l'équipe des experts. Il pense que ce premier contact avec son nouvel emploi se déroulera sans encombres. Les faits semblent lui donner raison puisque ses collègues et lui sont tout d'abord appelés pour un simple cambriolage. Mais tout se complique lorsque les agents doivent intervenir sur un homicide et un incendie criminel. La victime, le propriétaire d'un local de gymnastique, a été retrouvée calcinée chez elle. Les indices et les analyses démontrent qu'il a été tué avant que le feu ne se déclare. Des problèmes financiers et personnels lui avaient valu d'avoir beaucoup d'ennemis... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laurence Fishburne (Raymond Langston) Marg Helgenberger (Catherine Willows) George Eads (Nick Stokes) Eric Szmanda (Greg Sanders) Paul Guilfoyle (Jim Brass) Robert David Hall (Al Robbins) David Berman (David Philips) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Richard J Lewis Drehbuch: Bradley Thompson, David Weddle Musik: Kyle Kenneth Batter

