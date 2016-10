TF1 22:35 bis 23:25 Krimiserie Esprits criminels Les dessous de Las Vegas USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken L'équipe se rend à Las Vegas, où les corps de deux femmes ont été découverts dans le désert, toutes les deux mortes noyées, l'une durant les dernières 24 heures, l'autre environ deux semaines plus tôt. La première, Frida Bancroft, était serveuse dans un bar et ex-toxicomane, la seconde, Renee Sheffield, une petite voleuse. Les policiers enquêtent pour déterminer si les deux femmes auraient pu monter ensemble des escroqueries. Après la découverte d'un troisième corps, l'équipe se penche sur une étrange communauté, qui vit dans des tunnels situés sous la ville... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Shemar Moore (Derek Morgan) A. J. Cook (Jennifer Jareau) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Jeanne Tripplehorn (Alex Blake) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Robert Lieberman Drehbuch: Sharon Lee-Watson Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini