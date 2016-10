TF1 02:08 bis 02:55 Sonstiges Arrow Bombe à retardement USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Une bombe explose dans un bâtiment administratif de Starling City. Alors qu'Oliver et Diggle enquêtent pour essayer d'identifier l'auteur des faits, le candidat à la mairie, Sebastian Blood, organise un meeting en appelant la population au rassemblement pour lutter contre la terreur imposée par les terroristes. Le moment est mal choisi et Arrow essaie de dissuader Blood. Celui-ci refuse de faire machine arrière, la man?uvre servant clairement ses ambitions politiques. Un deuxième engin explose et Oliver se retrouve dans l'incapacité d'arrêter le responsable. L'examen des résidus de l'explosion fournis par le lieutenant Lance indique que le poseur de bombes s'inspire des techniques de conception d'une mouvance anti-gouvernementale... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen/Arrow) Katie Cassidy (Laurel Lance) David Ramsey (John Diggle) Willa Holland (Thea Queen) Emily Bett Rickards (Felicity Smoak) Colton Haynes (Roy Harper) Manu Bennett (Slade Wilson) Originaltitel: Arrow Regie: Rob Hardy Drehbuch: Greg Berlanti, Marc Guggenheim, Andrew Kreisberg, Jake Coburn, Keto Shimizu Musik: Blake Neely

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 342 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 137 Min. Patch Adams

Filme

ZDF 01:15 bis 03:00

Seit 87 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 72 Min.