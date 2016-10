TF1 10:20 bis 11:05 Sonstiges Grey's Anatomy Tous coupables ! USA 2006 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Addison décide de révéler à Derek la vérité sur sa relation avec Mark : ce n'était pas qu'une simple aventure pour elle, mais bel et bien une relation sérieuse. Alors que Meredith est sous ses ordres pour la journée, les deux femmes héritent du cas d'un couple divorcé, quelque peu "coincé" par des retrouvailles mouvementées. De son côté, Bailey doit assumer ses responsabilités dans la mort de Denny. Burke peut à nouveau opérer, mais il craint que ses tremblements incontrôlés ne lui causent des problèmes... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chandra Wilson (Miranda Bailey) Kate Walsh (Addison Montgomery-Shepherd) Ellen Pompeo (Meredith Grey) Katherine Heigl (Isobel "Izzie" Stevens) Sandra Oh (Cristina Yang) James Pickens Jr (Richard Webber) Patrick Dempsey (Derek Shepherd) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Jeff Melman Drehbuch: Zoanne Clack Musik: Danny Lux

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 159 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 09:00 bis 11:00

Seit 93 Min. Radsport

Radsport

Eurosport 09:00 bis 12:00

Seit 93 Min. Konfuzius

Dokumentation

ARTE 09:25 bis 11:05

Seit 68 Min.