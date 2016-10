TF1 02:00 bis 02:45 Sonstiges Au fil des mots Stereo 16:9 HDTV Merken Ce rendez-vous culturel accueille chaque semaine ceux qui font l'actualité du livre, du théâtre et du cinéma. Les chroniqueuses de l'émission apportent leur expertise tandis que les lycéens et étudiants présents dans le public prennent la parole pour créer le débat. In Google-Kalender eintragen Moderation: Christophe Ono-Dit-Biot Gäste: Gäste: Jessica Nelson, Sophie Soulignac, Sandra Freeman, Salomé Lelouch, Leïla Slimani, Zep, Metin Arditi, Emmanuel Perrotin