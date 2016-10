TF1 10:20 bis 11:05 Arztserie Grey's Anatomy Maux de coeur USA 2006 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Shawn Sullivan, vendeur de voitures, vient de subir un pontage. Il souhaite rentrer chez lui au plus vite afin de reprendre le travail, mais un accident survient. Addison a du mal à convaincre Rebecca, une de ses patientes, que pour sa sécurité et celle de son bébé, elle doit obligatoirement accoucher par césarienne. Mais Rebecca s'y oppose : elle a décidé d'accoucher naturellement et refuse d'entendre raison. Derek et Mark s'affrontent au sujet d'un patient grièvement brûlé : ils ne sont pas d'accord sur le traitement à adopter. Meredith souffre de nausées à répétition et Izzie rencontre le père de Denny... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Isaiah Washington (Dr. Preston Burke) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Dan Lerner Drehbuch: Allan Heinberg Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12