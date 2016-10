France 2 20:55 bis 22:30 Sonstiges Les petits meurtres d'Agatha Christie Le crime ne paie pas F 2014 16:9 HDTV Merken Une mauvaise ambiance règne au cabaret l'Eden. Et pour cause : une des serveuses de l'établissement a été assassinée sauvagement, tandis que le patron a pour sa part été enlevé par de mystérieux inconnus. Mais l'affaire ne fait pas que des malheureux. Elle tombe même à pic pour Avril, qui a toujours rêvé de chanter sur scène. La jeune journaliste se montre déterminée à saisir l'occasion. Laurence, quant à lui, ne décolère pas : la police des polices, nourrissant des soupçons à son égard, veut lui retirer l'enquête. Serait-il un ripou - La loyauté d'Avril vis-à-vis de son meilleur ennemi va être mise à rude épreuve... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Samuel Labarthe (Commissaire Laurence) Blandine Bellavoir (Alice Avril) Elodie Frenck (Marlène) Dominique Pinon (Hubert Petitpont) Christophe Reymond (Paul Deboise) Laura Mañá (Dolorès) Nicolas Vaude (Stanislas) Originaltitel: Les petits meurtres d'Agatha Christie Regie: Marc Angelo Drehbuch: Thierry Debroux, Agatha Christie Musik: Stéphane Moucha