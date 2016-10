France 2 00:00 bis 01:35 Sonstiges Chaplin 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Danseur et actuel directeur du ballet de Leipzig, Mario Schröder possède à son actif plus de 80 chorégraphies. Après avoir créé un spectacle sur le légendaire Jim Morrison, il s'est laissé inspirer par le parcours de Charles Chaplin, un des acteurs les plus créatifs de l'ère du cinéma muet, à l'occasion du 125e anniversaire de sa naissance. En rendant hommage au petit homme à la moustache et au chapeau melon, il cherche à comprendre qui était vraiment ce mythe hollywoodien, personnage aux multiples facettes, loin de toute reconstitution historique mais avec le désir de s'accorder aux passions humaines d'aujourd'hui. In Google-Kalender eintragen Musik: Charles Chaplin, Benjamin Britten, Richard Wagner, Samuel Barber