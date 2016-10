France 2 00:15 bis 02:05 Sonstiges Les pouvoirs extraordinaires des animaux 16:9 HDTV Merken Certains perroquets ont l'intelligence d'un enfant de cinq ans, tandis que les kangourous ont la capacité de différer leur gestation en fonction des saisons et des périodes de sécheresse. Adriana et Michel embarquent pour un véritable road-movie en Australie, pays à la diversité animalière sans équivalent dans le monde : plus de 378 espèces de mammifères, 828 espèces d'oiseaux, 4 000 espèces de poissons, 300 espèces de lézards, 140 espèces de serpents, 2 espèces de crocodiles. 80 % de ces animaux sont endémiques. Le duo longe la côte Est pour aller à leur rencontre, mieux comprendre leur fonctionnement et établir des comparaisons avec l'anatomie, la physiologie et l'intelligence humaines. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michel Cymes, Adriana Karembeu

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 232 Min. Dreamcatcher

Horrorfilm

kabel eins 22:20 bis 00:55

Seit 152 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 00:00 bis 02:00

Seit 52 Min. Infini

SciFi-Film

Tele 5 00:05 bis 02:05

Seit 47 Min.