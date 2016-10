France 3 23:45 bis 01:35 Sonstiges La folie des années 80 F 2009 Stereo 16:9 Merken Les années 80 voient le slogan punk "No Future" céder la place aux nouvelles valeurs que sont l'argent facile et la frime. Le culte de l'apparence devient prépondérant, ce qui profite à de jeunes créateurs, comme Gaultier, Rykiel ou Mugler. La chaîne MTV révolutionne le monde de la musique en promouvant le vidéo-clip. Le phénomène arrive en France et voit des réalisateurs comme Besson ou Mondino filmer les artistes du moment, alors que les radios libres se multiplient et que de nouvelles chaînes de télévision apparaissent. C'est également la première fois qu'un président socialiste est élu à la tête de la Ve République. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Matthieu Jaubert