France 3 20:55 bis 23:05 Sonstiges 300 choeurs pour + de Vie Stereo 16:9 Merken France 3 se mobilise au profit de l'opération "+ de Vie", campagne nationale de solidarité de la fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. Depuis l'Académie Fratellini, en présence de Bernadette Chirac, présidente de la fondation, et de Mireille Darc, marraine de "+ de Vie", de nombreux artistes vont reprendre leurs plus grands tubes accompagnés de 300 choristes. Leur objectif : sensibiliser les téléspectateurs et faire appel à leur générosité pour améliorer le quotidien des personnes âgées hospitalisées. Tout au long de la soirée, Marine Vignes invite les téléspectateurs à faire des promesses de dons. In Google-Kalender eintragen Moderation: Michel Drucker, Wendy Bouchard Gäste: Gäste: Marine Vignes, Bernadette Chirac, Mireille Darc, Christophe Maé, Tal, Patricia Kaas, Vincent Niclo, Sheila, Pascal Obispo, Hélène Ségara, Anggun, Kids United, Arielle Dombasle, Salvatore Adamo