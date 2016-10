France 3 14:35 bis 15:25 Krimiserie Rex Sabotage I, A, D 2010 Stereo 16:9 Merken Rex met en scène une unité de police criminelle à Vienne puis Rome et notamment le duo infaillible d'un inspecteur et de son berger allemand, Rex. Les scénaristes ont traité plusieurs aspects de la criminalité: crimes passionnels, de psychopathes, par accident, crapuleux, mafieux, etc...; et divers problèmes de société occupent également le devant de la scène dans l'un ou l'autre épisode: alcoolisme, violence domestique, addiction au jeu, etc... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kaspar Capparoni (Lorenzo Fabbri) Fabio Ferri (Giandomenico Morini) Pilar Abella (Katia Martelli) Augusto Zucchi (Filippo Gori) Vittorio Amandola (Germano Lucherini) Corrado Solari (Ernesto Di Clemente) Claudio Vanni (Dario Marchi) Originaltitel: Rex Regie: Marco Serafini Drehbuch: Francesco Balletta, Francesco Arlanch, Peter Hajek, Peter Moser, Stefano Piani Kamera: Massimo Lupi Musik: Alessandro Molinari, Jan Maria Altersempfehlung: ab 16