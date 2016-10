France 3 23:35 bis 01:24 Sonstiges François Mitterrand Albums de familles F 2015 Stereo 16:9 Merken Vingt ans après sa disparition, François Mitterrand reste une énigme. Jamais un homme politique français n'a suscité autant de commentaires contraditoires, de son vivant comme après sa mort. Au-delà de sa carrière politique, sa personnalité complexe et mystérieuse ne cesse de fasciner. Pour lever un coin du voile, Jean-Christophe et Gilbert Mitterrand ainsi que Mazarine Pingeot ont accepté de partager quelques souvenirs privés de leur père. En feuilletant les albums photographiques constitués par François Mitterrand, il est possible de reconstituer son cheminement personnel, depuis ses années d'enfance jusqu'à sa vie avec Anne Pingeot et sa fille Mazarine. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Hugues Nancy, Fabien Beziat