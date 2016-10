France 3 20:55 bis 21:55 Sonstiges The Night Manager : l'espion aux deux visages GB, USA 2016 Stereo 16:9 Merken Pendant le Printemps arabe, dans la ville du Caire, en proie aux émeutes, Jonathan Pine, le gardien de nuit de l'hôtel Nefertiti, fait son possible pour protéger Sophie, la sublime maîtresse de Freddie Hamid, propriétaire redoutable et fortuné de l'établissement. La jeune femme lui confie des documents accablants sur Richard Roper, homme d'affaires et trafiquant d'armes notoire. Ces informations parviennent jusqu'à Angela Burr, de l'Agence de renseignement, qui entend détruire l'empire de Roper. Mais bientôt, une fuite au sein du réseau de Burr provoque une série d'événements qui déclenche une tragédie. Quatre ans plus tard, en Suisse, les chemins de Pine et Roper se croisent à nouveau. Pine contacte Angela Burr, qui le persuade de se venger et l'aide à infiltrer l'organisation de Roper... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Tom Hiddleston (Jonathan Pine) Hugh Laurie (Richard Onslow Roper) Nader Boussandel (Maître D) Olivia Colman (Angela Burr) Tom Hollander (Lance Corkoran) Antonio de la Torre (Juan Appostol) Adeel Akhtar (Rob Singhal) Originaltitel: The Night Manager Regie: Susanne Bier Drehbuch: David Farr