France 3 08:36 bis 08:48 Sonstiges Inspecteur Gadget Techno mode USA, CDN 2015 Stereo 16:9 Merken Suite à un accident, un homme se retrouve avec un corps doté de nombreux gadgets. Résolvant de multiples énigmes et contrecarrant en permanence les projets de l'organisation M.A.D dirigée par le Dr Gang, l'inspecteur Gadget est devenu l'un des meilleurs agents de la police de Métroville. Mais est-ce vraiment lui le responsable de tous ces exploits? Ou est-ce plutôt sa jeune nièce Sophie et son chien Finot qui, dans l'ombre, sont toujours fidèles au poste? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Inspector Gadget

