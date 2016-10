France 3 23:20 bis 01:00 Sonstiges Grigris F 2012 Stereo 16:9 Merken Grigris a beau avoir une jambe paralysée, il a l'optimisme chevillé au corps. A Ndjamena, le jeune Tchadien va souvent en discothèque, où il excelle sur la piste au point que, malgré son handicap, il voudrait devenir danseur professionnel. Alors qu'il tombe amoureux de la belle et douce Mimi , il apprend que son oncle, gravement malade, vient d'être hospitalisé et est dans l'incapacité de payer les frais médicaux. Afin d'aider sa famille, Grigris tente le tout pour le tout et décide de travailler pour des trafiquants d'essence. Un jeu dangereux quand on est un homme honnête. Les choses ne vont se passer totalement comme prévu... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Souleymane Démé (Grigris) Anaïs Monory (Mimi) Cyril Gueï (Moussa) Marius Yelolo (l'oncle) Youssouf Djaoro (Alhadj) Achouackh Abakar (l'amie de Mimi) Ahmed Taïgue (le chorégraphe) Regie: Mahamat-Saleh Haroun Drehbuch: Mahamat-Saleh Haroun Musik: Wasis Diop