France 3 14:05 bis 14:55 Sonstiges Rex Le pilleur de tombes I 2008 Stereo 16:9 Merken Un homme est assassiné d'une balle dans la tête en sortant d'un cinéma. Fabbri et Morini sont surpris de découvrir son appartement rempli d'équipements de haute technologie et de nombreuses antiquités de grande valeur, alors que la victime était sans emploi... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Kaspar Capparoni (Lorenzo Fabbri) Fabio Ferri (Morini) Pilar Abella (Katia Martelli) Edoardo Siravo (Fabio di Leo) Roberto Brunetti (Bruno Capanna) Clarissa Garofalo (Monica di Leo) Sandro Dori (Irnerio Calvanico) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Marco Serafini Drehbuch: Stefano Piani