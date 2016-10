France 3 03:00 bis 04:45 Sonstiges A l'Elysée, un temps de président F 2015 Stereo 16:9 Merken Pendant six mois, de l'été 2014 au début de l'année 2015, marqué par les attentats du 7 janvier, l'Elysée a ouvert ses portes à la caméra d'Yves Jeuland. Il a pu filmer les coulisses du pouvoir, les turbulences de la présidence, les pas de deux avec la presse. C'est une occasion de découvrir François Hollande au quotidien, dans sa voiture, en avion ou dans son bureau, entouré de ses conseillers, comme Gaspard Gantzer, ou de son secrétaire général, Jean-Pierre Jouyet. Ils sont confrontés à des affaires banales, comme les voeux à la nation, mais aussi à une tempête sur l'île de Sein, à une guerre en Irak, des démissions, un livre vengeur et aux attentats de janvier, qui choquent tout le pays. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Yves Jeuland