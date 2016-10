France 3 22:30 bis 23:20 Sonstiges NKM, la singulière F 2016 Stereo 16:9 Merken Nathalie Kosciusko-Morizet ou NKM, a été affublée de toute sorte de qualificatifs. Transgressive souvent, singulière indéniablement, la députée de l'Essonne, déjà trois fois ministre, aux ambitions présidentielles, en lice pour les primaires de la droite, se joue des codes et des conventions. Femme dans un univers d'hommes, pas vraiment de droite ni vraiment de gauche, la défense de l'environnement au coeur, féministe et féminine, la dame est une véritable experte de la stratégie de la rupture et du contre-pied. NKM est tout et son contraire. Mais alors, qui est la vraie Nathalie Kosciusko-Morizet - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Henry Marquis