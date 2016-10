France 3 22:25 bis 23:10 Sonstiges Les enquêtes de Murdoch Meurtre à l'opéra CDN, GB 2012 Stereo Untertitel 16:9 Merken Elvira Cummings, jeune chanteuse d'opéra, meurt empoisonnée au cours d'une répétition de "La Bohème". Murdoch pense que la personne visée était en fait la diva Rosa Hamilton, la vedette du spectacle, qui venait de quitter la scène avec fracas après sa dispute avec son partenaire masculin. Elvira n'était que sa doublure. L'autopsie pratiquée par le docteur Grace confirme que la jeune soprano a été tuée par du cyanure de potassium, vraisemblablement ajouté dans son verre. L'inspecteur Brackenreid, grand amateur d'opéra et admirateur de Rosa Hamilton, est plus que ravi de se joindre à l'enquête... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Yannick Bisson (Inspecteur William Murdoch) Helene Joy (Dr. Julia Ogden) Thomas Craig (Inspecteur Brackenreid) Jonny Harris (Constable George Crabtree) Georgina Reilly (Dr. Emily Grace) Arwen Humphreys (Margaret Brackenreid) Measha Brueggergosman (Rosa Hamilton) Originaltitel: Murdoch Mysteries Regie: Yannick Bisson Drehbuch: Carole Hay, Carol Hay, Maureen Jennings, R.B. Carney, Cal Coons, Alexandra Zarowny Musik: Robert Carli