France 3 21:40 bis 22:25 Sonstiges Les enquêtes de Murdoch Oh capitaine, mon capitaine CDN, GB 2016 Stereo Untertitel 16:9

Le capitaine Bernier est à la recherche de fonds pour son expédition au pôle Nord. Lors d'une projection de diapositives sur son dernier voyage, l'inscription "Assassin" apparaît sur certaines d'entre elles. Trois mois plus tôt, lors de sa précédente expédition, son ami et second, Arthur Pimblett, avait été retrouvé mort dans la neige, quatre jours après avoir disparu. Il s'était éloigné du bateau. Selon Bernier, il s'agissait d'un malheureux accident. Il a d'ailleurs conservé le corps de Pimblett dans du sel afin de lui rendre un dernier hommage à Toronto. Julia pratique une autopsie. Il s'avère que la victime est morte étranglée. L'assassin est forcément un membre de l'équipage...

Schauspieler: Yannick Bisson (William Murdoch) Thomas Craig (Thomas Brackenreid) Helene Joy (Julia Ogden) Jonny Harris (George Crabtree) Mouna Traoré (Rebecca James) Rémy Girard (Joseph-Elzéar Bernier) Johnny Issaluk (Nuniq) Originaltitel: Murdoch Mysteries Regie: Eleanor Lindo Drehbuch: Jordan Christianson Musik: Robert Carli