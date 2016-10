France 3 09:50 bis 10:20 Sonstiges Tom et Jerry et l'anneau magique USA 2002 Stereo 16:9 Merken Le chat Tom, qui est désormais l'animal de compagnie d'un jeune magicien, se voit confier une tâche de confiance : la surveillance d'un inestimable anneau magique. Mais la malicieuse souris Jerry qui, bien évidemment a suivi son ennemi juré dans sa nouvelle demeure, profite d'un moment d'inattention pour jouer avec l'anneau. Il se le passe autour de la tête, mais n'arrive malheureusement plus à le retirer. Lorsqu'il s'en rend compte, le chat se met dans une épouvantable colère et essaye d'attraper la petite bête qui ne cesse de lui causer des problèmes. Commence alors une course poursuite échevelée à travers toute la ville... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Tom and Jerry: The Magic Ring Regie: James T Walker Drehbuch: Tim Cahill, Julie McNally Cahill, William Hanna, Joseph Barbera Musik: J Eric Schmidt