France 3 23:50 bis 00:45 Sonstiges Un village français Le procès F 2014 Stereo 16:9 Après la reddition des miliciens, Bériot, dans l'impossibilité de les transférer à Besançon, décide de monter une Cour martiale, en vue de procéder à leur jugement. Il sollicite les services d'Antoine et Suzanne, à qui il demande d'être juges. Quant à Daniel, il sera l'avocat des miliciens. Or, le supérieur de Bériot lui demande de truquer le procès... Schauspieler: Robin Renucci (Daniel Larcher) Audrey Fleurot (Hortense Larcher) Thierry Godard (Raymond Schwartz) Emmanuelle Bach (Jeannine Schwartz) François Loriquet (Jules Bériot) Marie Kremer (Lucienne) Nicolas Gob (Jean Marchetti) Originaltitel: Un village français Regie: Patrice Martineau Drehbuch: Sophie Bocquillon, Sylvie Chanteux, Marine Francou, Fanny Herrero, Emmanuel Salinger, Emmanuelle Sar Musik: Eric Neveux