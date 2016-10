France 3 21:45 bis 22:37 Sonstiges Innocente F 2016 Stereo 16:9 Merken Alexis n'a pas survécu à ses blessures. Roxane, Alma et Inès sont effondrées. Tout semble indiquer qu'il s'agit d'un accident, mais Combas et Roxane ne sont pas dupes : pour eux, c'est un meurtre. Alexis disparu, Alma n'a plus que sa mère, Roxane, qui demande aux Ortiz de reprendre la garde de sa fille, ce que refuse Inès. Sous la pression de François Ortiz, qui ne tient pas à ce qu'un éventuel scandale éclate alors que Pablo est en pleine campagne électorale, Inès réussit à convaincre Alma d'aller vivre chez sa mère. Pour Roxane, c'est une occasion inespérée de recréer un lien avec sa fille. Mais elle ne se doute pas à quel point celle-ci la déteste... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Julie de Bona (Roxane Delage) Sagamore Stévenin (Hugo Combas) Olivia Bonamy (Sabine Maupin) Jeanne Bournaud (Inès Ortiz) Bernard Le Coq (François Ortiz) Alexandra Vandernoot (Dany) Laura Genovino (Alma à 15 ans) Regie: Lionel Bailliu Drehbuch: Lionel Bailliu, Yann Le Gal, Akima Seghir