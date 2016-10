France 3 09:05 bis 10:20 Sonstiges Scooby-Doo : Blue Falcon le retour USA 2012 Stereo 16:9 Merken Lors d'un grand salon de la bande dessinée, Jennifer Severine présente sa nouvelle super production : un remake de "Blue Falcon", avec Brad Adams dans le rôle titre. Dès l'ouverture du salon, une créature monstrueuse, qui se fait appeler "monsieur Hyde", sème la pagaille et s'apprête à saboter la sortie du film. Qui se cache derrière le mystérieux Hyde - Et qui a intérêt à saboter la sortie du film - Owen Garrison, le premier Blue Falcon, dont les studios ne veulent plus - Jennifer Severine, la productrice aux dents longues - Brad Adams, la nouvelle vedette qui préférerait laisser tomber ce rôle qu'il n'aime pas - Ou Frank Prince, l'oncle d'Austin, qui quitte mystérieusement son stand de bandes dessinées trop souvent pour que ça ne devienne pas suspicieux - L'équipe de Scooby-Doo met tout en ?uvre pour lever le voile sur ce mystère... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Scooby-Doo! Mask of the Blue Falcon Regie: Michael Goguen Drehbuch: Michael Ryan, Marly Halpern-Graser Musik: Kristopher Carter, Michael McCuistion, Lolita Ritmanis