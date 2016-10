Servus TV 23:25 bis 01:15 Tanz Die Räuber A 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Friedrich Schillers Theater-Klassiker "Die Räuber" wird auf der Bühne in der Regie von Matthias Hartmann in Echtzeit zu einem TV-Drama! Die Schauspieler - darunter Friedrich von Thun, Tobias Moretti und Burgschauspieler Laurence Rupp - führen das Stück vor Kameras im Salzburger Landestheater auf. Hinzu kommen filmische und technische Live-Effekte. Das Ergebnis ist ein einzigartiges TV-Drama, das die Zuschauer im Theater zugleich auf einer Leinwand sehen können. Erstmals in der Geschichte des Fernsehens entstand ein Film live auf der Bühne. DIE PRESSE: "Das Publikum feierte Ex-Burg-Chef Matthias Hartmanns glamouröse Inszenierung. Den Wettstreit Theater/Film gewann indes der Film... Hier punktet Hartmann mit seinen Qualitäten als fantasie- und humorvoller Kindskopf, der Populär- und Hochkultur zu verlinken versteht." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laurence Rupp (Karl Moor) Emanuel Fellmer (Franz Moor) Coco König (Amalia) Friedrich von Thun (Der alte Moor) Wolf Danny Hormann (Roller) Harald Serafin (Daniel) Nico Ehrenteit (Spiegelberg/Erzähler) Originaltitel: Die Räuber Regie: Matthias Hartmann Musik: Parviz Mir-Ali