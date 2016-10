TF1 23:05 bis 01:00 Sonstiges Comment tuer son boss ? USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Nick, Kurt et Dale n'en peuvent plus de leurs patrons respectifs. L'un d'eux promet des promotions qu'il n'octroie finalement pas, l'autre pratique sans vergorgne le harcèlement tandis que le dernier a des habitudes de licenciement des plus douteuses. Autour d'un verre, les trois amis parlent des envies de meurtre que leur emploi suscite. Ils en viennent à la même conclusion : se débarrasser de ces patrons abusifs serait la meilleure façon d'obtenir une vie meilleure. Pour réaliser leur plan, il leur faut l'aide d'un tueur à gages. Ils trouvent un ancien détenu qui leur donne une série de conseils pratiques dans l'art de tuer autrui. Mais les trois employés, aussi remontés soient-ils, vont se heurter à plusieurs déconvenues... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Bateman (Nick Hendricks) Kevin Spacey (Dave Harken) Lindsay Sloane (Stacy) Jennifer Aniston (Dr. Julia Harris, D.D.S.) Jennifer Hasty (Kurt's Co-Worker) George Back (Kurt's Co-Worker) Meghan Markle (Jamie) Originaltitel: Horrible Bosses Regie: Seth Gordon Drehbuch: Michael Markowitz, John Francis Daley, Jonathan M. Goldstein Musik: Christopher Lennertz Altersempfehlung: ab 16