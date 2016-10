TF1 20:55 bis 23:05 Komödie Supercondriaque F, B 2014 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Romain Faubert est un homme seul qui, à bientôt 40 ans, n'a ni femme ni enfant. Le métier qu'il exerce, photographe pour dictionnaire médical en ligne, n'arrange rien à une hypocondrie maladive qui guide son style de vie depuis bien trop longtemps et fait de lui un peureux névropathe. Il a comme seul et véritable ami son médecin traitant, le Docteur Dimitri Zvenska, qui dans un premier temps a le tort de le prendre en affection, ce qu'il regrette aujourd'hui amèrement. Le malade imaginaire est difficilement gérable et Dimitri donnerait tout pour s'en débarrasser définitivement. Le docteur Zvenska pense avoir le remède qui le débarrassera en douceur de Romain Flaubert : l'aider à trouver la femme de sa vie. Il l'invite à des soirées chez lui, l'inscrit sur un site de rencontre, l'oblige à faire du sport, le coach même sur la manière de séduire et de se comporter avec les femmes. Mais découvrir la perle rare qui sera capable de le supporter et qui par amour l'amènera à surmonter enfin son hypocondrie s'avère plus ardu que prévu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dany Boon (Romain Faubert) Alice Pol (Anna Zvenka) Kad Merad (Dr. Dimitri Zvenka) Jean-Yves Berteloot (Anton Miroslav) Judith El Zein (Norah Zvenka) Marthe Villalonga (La mère de Dimitri) Valérie Bonneton (Isabelle) Originaltitel: Supercondriaque Regie: Dany Boon Drehbuch: Dany Boon Musik: Klaus Badelt Altersempfehlung: ab 6