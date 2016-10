TF1 23:25 bis 00:05 Sonstiges The Voice Kids La suite Stereo Live 16:9 HDTV Merken La finale de "The Voice Kids" a eu lieu ce soir. Le vainqueur de cette troisième édition du télécrochet a été désigné par le public, à l'issue d'une prestation live, en solo et avec son coach. Nikos Aliagas et Karine Ferri reviennent sur les temps forts de cette finale riche en émotions, et proposent de découvrir les premières réactions du jeune gagnante (ou de la jeune gagnante). Suivront un retour en images et en témoignages sur les sept semaines de cette aventure musicale, les meilleures séquences des coaches et bien d'autres surprises. In Google-Kalender eintragen Moderation: Nikos Aliagas, Karine Ferri Gäste: Gäste: Jenifer, Patrick Fiori, M Pokora