TF1 20:55 bis 23:25 Sonstiges The Voice Kids Episode 7 : Finale Stereo Live 16:9 HDTV Merken Et voici venue l'heure de la grande finale, évidemment diffusée en direct. S'affrontent ce soir Tamillia et Manuela, de l'équipe de M. Pokora, Agathe et Evän, de l'équipe de Patrick Fiori, et Lou et Achille dans celle de Jenifer. Les six jeunes finalistes chanteront en solo, et accompagnés de leur coach. Et comme les candidats de l'édition pour adulte du show, ils auront à coeur d'aller au bout de leurs capacités afin de convaincre les téléspectateurs, juges ultimes de l'aventure "The Voice Kids". Des invités sont présents pour encourager les jeunes talents : Jane, gagnante de la deuxième édition du télécrochet, Slimane, vainqueur de "The Voice" saison 5, Amir, qui a participé à la troisième saison de "The Voice", et Claudio Capeo, qui a pris part à la cinquième saison. Qui sera élu "plus belle jeune voix de France 2016" - In Google-Kalender eintragen Moderation: Nikos Aliagas, Karine Ferri Gäste: Gäste: Jenifer, Patrick Fiori, M Pokora, Jane, Slimane, Claudio Capéo, Amir