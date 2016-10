TF1 13:30 bis 14:45 Sonstiges Grands reportages Un été dans un 5 étoiles Stereo 16:9 HDTV Merken Jardiniers, plagistes, cuisiniers ou concierges permettent aux hôtels les plus prestigieux d'offrir à leurs clients un service sur mesure. Pour eux, chaque jour est une course permanente vers l'excellence. Le temps d'un été à Juan-les-Pins, dans l'un des plus prestigieux hôtels 5 étoiles de la Côte d'Azur, une équipe a filmé ces hommes et femmes dévoués, qui dédient leur quotidien au bien-être des touristes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anne-Claire Coudray